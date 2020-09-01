Лавров: сотрудничество Литвы с Тихановской нарушает суверенитет Белоруссии

https://static.news.ru/photo/737800b0-ec30-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Министр иностранных дел России оценил работу Литвы с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Лавров посчитал, что методы Вильнюса нарушают суверенитет республики. Об этом дипломат сообщил, выступая 1 сентября перед студентами МГИМО.

Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия, — сказал дипломат, выступая 1 сентября перед студентами МГИМО.

Министр добавил, что с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской работают «совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету республики», пишет «Политика сегодня».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых по официальным данным победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Кроме того, она планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Также балтийские страны заявили, что прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, писал NEWS.ru.