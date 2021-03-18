Лавров сообщил о появлении фриковой дипломатии на Западе

https://static.news.ru/photo/b53894ea-889a-11eb-b1de-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные политики, отстаивая геополитические позиции, всё чаще выдвигают необоснованные и бездоказательные обвинения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что такого рода дипломатию можно назвать уже не только фейковой, но и фриковой.

В ход идут всевозможные фейки, причём наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия, — цитирует РИА Новости Лаврова.

Министр иностранных дел РФ также отметил, что при этом любые альтернативные точки зрения на Западе жёстко отвергаются. Причём не только на международной арене, но и внутри самих стран.

Об этом Лавров заявил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит». Когда это произошло, Псаки отказалась отвечать на вопрос, были ли слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине метафорой. «Мне нечего добавить», — сказала она 17 марта.

Владимир Путин в четверг, 18 марта, ответил на слова Байдена. Глава государства пожелал руководителю Белого дома здоровья. Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».