Лавров: сомневаться в заявлении трёх лидеров по Карабаху неприемлемо

https://static.news.ru/photo/ceeaab2a-2be9-11eb-a053-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Совместное заявление руководителей России, Армении и Азербайджана по остановке военных действий в Нагорном Карабахе — единственный путь преодоления кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, попытки подвергнуть сомнению этот шаг неприемлемы.

Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путём урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчёркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми, — сказал он.

Он отметил, что представители стран подтвердили решимость сделать всё, чтобы заявление продолжало работать. Так, президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр государства Никол Пашинян подтвердили приверженность выполнению сделанных ранее заявлений, передаёт ТАСС.

И он (президент страны. — NEWS.ru), и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьёзнейшие проблемы, помогло спасти жизни, — добавил он.

По словам главы МИД, основное внимание при переговорах в Ереване российская делегация уделила задачам по выполнению заявления о прекращении военных действий и реализации миротворческой операции.

Высоко оценили работу российских миротворцев и высоко оценили указ президента России [Владимира Путина] о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе, — сказал он.

Руководство Армении также подтвердило курс на развитие двусторонних отношений с Россией, заключил министр.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, днём 21 ноября Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Ранее Лавров провёл переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном.