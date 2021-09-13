МИД назвал, к чему приведёт деструктивная линия Праги в отношении Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжение деструктивной политики Праги в отношении Москвы приведёт к дальнейшей деградации отношений. Она добавила, что это не останется без реакции России. Об этом сообщили «Известия».
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Франчетти был задержан в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма».
Украина запросила выдачу задержанного. Отмечается, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.
Один из организаторов «Крымской весны» Ян Гагин заявил, что Россия не оставит без внимания предательское поведение чешской стороны, которая по требованию Украины задержала человека, поддерживающего русский Крым. Поэтому чехи должны готовиться к тому, что русские будут «путешествовать по Европе на танках».