МИД назвал, к чему приведёт деструктивная линия Праги в отношении Москвы

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что партия продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала. Он был задержан летом 2020 года по обвинению в организации ряда убийств. Слова политика передаёт ТАСС.

Мы его защищаем до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не выйдет из мест заключения, — подчеркнул Жириновский на предвыборном митинге. Депутат добавил, что с Фургалом ведётся переписка, и раскритиковал...