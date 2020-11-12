Лавров считает «суетливыми» заявления США по вопросу продления ДСНВ

https://static.news.ru/photo/a1da3514-24d8-11eb-a468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последние комментарии американской администрации по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) носят суетливый характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии. Дескать, у России осталось немного времени, чтобы решить, с кем она хочет подписать: с Трампом, или она хочет всё это Байдену подарить, или она всё-таки хочет сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф, — заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

Дипломат назвал эти разговоры из серии «пикейных жилетов», которые ведутся с точки зрения того, кто будет выигрывать, а кто проигрывать. Москва заинтересована, чтобы выиграли все стороны. Лавров подчеркнул, что это может произойти, если СНВ-3 будет продлён без каких-либо дополнительных условий.

Штаты выдвинули большое количество условий, что неприемлемо для России. Лавров напомнил, что такая ситуация уже была в 1990-е годы, когда «американские инспекторы сидели у проходных наших заводов» военно-промышленного комплекса. Возвращения к такой системе никогда не будет, подчеркнул дипломат.

Москва не ожидает от Вашингтона реалистичных предложений по продлению СНВ-3, пока в стране проходит ажиотаж, связанный с выборами. Российская сторона подождёт, пока ситуация успокоится. Лавров подчеркнул, что продление СНВ-3 России нужно не больше, чем США. Если Вашингтон ответит отрицательно, то Москва «проживёт без этого договора», поскольку у России есть всё необходимое для обеспечения безопасности, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Совфеде считают, что при Байдене Штаты заинтересованы в продлении СНВ-3. Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов подчеркнул, что за американским политиком стоят люди, которые в своё время пошли на заключение ДСНВ и ДРСМД.

16 октября Владимир Путин предложил на год продлить СНВ-3 безо всяких условий. 20 октября МИД РФ предложил Вашингтону продлить Договор на год и при этом заявил, что Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.