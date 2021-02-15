Лавров считает Европу инициатором разрыва отношений с Россией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений между Россией и ЕС происходит уже много лет, инициатором этого является Европа.

По словам политика, каркас отношений был сознательно разрушен Брюсселем, в том случае если ЕС будет восстанавливать отношения, то Москва будет к этому готова.

В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз, — заявил Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

Министр считает поворотным пунктом 2014 год, когда на Украине произошёл государственный переворот и ЕС показал беспомощность в отношении договорённости, достигнутой накануне переворота между властью и оппозицией. Он напомнил, что подписи под документом поставили Франция, Польша и Германия. Лавров подчеркнул, что оппозиция Украины наплевала на эти подписи и мнение ЕС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Евросоюз «ненадёжным партнёром». Он выразил надежду, что в Брюсселе обратят внимание на собственные интересы. Министр считает, что главной проблемой в отношениях России и ЕС стало отсутствие нормальности. По его словам, сложившаяся ситуация является нездоровой и никому не приносит блага. Лавров заявил, что вопрос проведения честного обзора положения дел в этих отношениях давно «назрел и перезрел».

Как писал NEWS.ru, Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, что в каких-то областях будут введены ограничения, из-за которых возникнут риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах, заявил Сергей Лавров.