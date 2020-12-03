Лавров: Россия ждёт от ОБСЕ большего участия в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/287fdaf6-3569-11eb-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Власти России ждут от государств ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время совета министров иностранных дел стран — участниц организации.

По его мнению, потенциал ведомства в подобных процессах до сих пор востребован.

Достигнутые договорённости по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ, — отметил дипломат.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

За время эскалации в Нагорном Карабахе погибли 2738 военнослужащих азербайджанской армии. Кроме того, ещё более 100 военных, которые участвовали в боевых действиях, считаются пропавшими без вести. Накануне стало известно, что президент Азербайджана объявил 10 ноября Днём победы в конфликте, а 27 сентября — Днём памяти его жертв.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных, которые были призваны на службу в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что режим прекращения огня в регионе в целом соблюдается, однако имеют место попытки сорвать трёхстороннее соглашение.