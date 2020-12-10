Лавров: Россия заинтересована в безвизовом режиме с Мексикой

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Россия заинтересована в подписании соглашения с Мексикой об установлении безвизового режима между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Работаем над усовершенствованием договорно-правовых основ российско-мексиканских отношений. Заинтересованы в заключении полноформатного соглашения об установлении безвизового порядка для поездок граждан двух стран, которое стало бы знаковой договоренностью в контексте растущих объемов туристических и деловых обменов, — приводит слова Лаврова ТАСС.

В январе 2017 года Россия и Мексика договорились об упрощённом режиме туристических поездок. Граждане РФ могут находиться в Мексике до 180 дней на основании электронного разрешения без подачи документов в визовый центр.

Лавров также отметил, что Мексика и Россия продолжают поддерживать взаимовыгодное партнёрство.

Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Развиваются крупные, хотя пока и точечные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это амбициозные, интересные инициативы. Будем их всемерно поддерживать, — отмечает российский министр.

Он напомнил о совместных энергетических проектах, таких как электростанции «Агуамильпа» и «Уитес», а также о поставках российского оборудования на ГЭС «Ла Йеска» и «Эль-Кахон» в Мексике.

Глава МИД РФ назвал важным аспектом сотрудничества Москвы и Мехико принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

Нас сближает твердая приверженность верховенству международного права и укреплению центральной роли ООН в решении мировых проблем, неприятие односторонних подходов, выбор в пользу политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтов, — заявил Лавров.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд стран, в том числе и Мексика, рассматривают возможности возобновления авиасообщения с Россией, приостановленного после пандемии.