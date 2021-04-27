Лавров: Россия никогда не желала строить козни Чехии

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Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать, — сказал российский дипломат. Так он прокомментировал вероятность войны...