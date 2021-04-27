Лавров: Россия никогда не желала строить козни Чехии

https://static.news.ru/photo/e6073514-a7f7-11eb-9bef-96000091f725_660.jpgФото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Россия никогда не было желания строить козни Чехии. Об этом сообщает РИА Новости.
У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит. Как это можно предположить? Зачем это надо делать? Но маховик запущен, — рассказал министр.