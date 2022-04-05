Лавров: Россия не хочет «играть в кошки-мышки» на переговорах с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна получить сигнал не саботировать переговоры с Москвой. По его словам, настороженность вызывает намерение Киева устроить референдум по итогам договорённостей, играть в такие «кошки-мышки» Россия не хочет, сообщает ТАСС.

Министр отметил , что итоги референдума в Киеве также собираются ратифицировать в Раде.

И существует очень большая вероятность того, что, когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придётся начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим,— подчеркнул глава МИД.

Лавров указал на то, что в Москве не допустят, чтобы итоги переговоров с Киевом повторили судьбы Минских соглашений.

Ранее стало известно, что лживая провокация в Буче направлена на то, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева, последний раунд которых прошёл в Стамбуле, заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что истерика у Запада началась именно в тот момент, когда «забрезжил свет» и Украина впервые захотела обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.