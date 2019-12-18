https://static.news.ru/photo/4284b2d0-223e-11ea-8d62-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия рассчитывает усилить взаимодействие с Японией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим зарубежным коллегой Тосимицу Мотэги.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью в Афганистане японского врача Тэцу Накамуры, который являлся главой неправительственной организации и участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане.

Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать взаимодействие между Россией и Японией в борьбе с терроризмом, — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский предупредил о том, что на территории Афганистана может вспыхнуть новый военный конфликт. Ситуация в стране может обостриться из-за прихода туда террористических группировок из Ирака и Сирии, отметил он.