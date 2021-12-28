Лавров: Россия намерена отстаивать свои интересы в переговорах с США

На переговорах с США Россия намерена твёрдо отстаивать свои интересы и не идти на односторонние уступки, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По его словам, интересы России заключаются в создании благоприятных условий для развития страны, обеспечения её безопасности и повышения благосостояния соотечественников.

Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего с Соединёнными Штатами, — подчеркнул Лавров, передаёт РИА Новости.

Он добавил, что задача России состоит в создании благоприятных условий для собственного развития, обеспечения своей безопасности и повышения уровня благосостояния сограждан.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно, станет Женева, а консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе. По его словам, предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января, но окончательной договорённости ещё нет, Вашингтон готовность к переговорам пока не подтвердил.

Замминистра добавил, что диалог между Москвой и Альянсом должен состояться после встречи в Женеве. При этом он усомнился, что России и США удастся решить все вопросы по гарантиям безопасности за одну встречу.