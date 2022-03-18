Лавров: Россия друзей не предаёт и не шкурничает

У России нет шкурного интереса в том, чтобы противиться восстановлению СВДП из-за снятия нефтяного эмбарго с Ирана. Даже несмотря на то, что это позволит США произвести замену российской нефти на мировом рынке, Москва не предаст своих друзей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками конкурса «Лидеры России», пишет РИА Новости.

Мы в политике никогда друзей не предаём. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе, как они его называли, бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать, — сказал Лавров.

По его словам, ситуация является отражением проблем, которые «связаны не только с международными институтами, сколько с так называемой демократией, которая, как оказалось, совсем не либеральная и совсем не демократия».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит быть открытой к сотрудничеству с любыми странами, однако инициировать налаживание отношений с Западом она не будет. По его словам, Москва посмотрит, как западные страны будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали.