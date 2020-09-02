Лавров: РФ озабочена задержаниями в Белоруссии российских журналистов

https://static.news.ru/photo/6dc1644e-ed12-11ea-adcf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД

Российские власти обеспокоены тем, что некоторые российские журналисты, работавшие в Белоруссии, подверглись задержаниям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы каждый раз обращались к нашим белорусским коллегам, они реагировали оперативно. Все журналисты, которые были задержаны, были отпущены, в том числе и те, у кого не было аккредитации, а соблюдать нормы журналистской работы в любой стране необходимо, — отметил российский министр на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров подчеркнул, что РФ будет отстаивать права своих журналистов, работающих на основе законодательства страны, в которой они находятся. Он напомнил, что именно так российская сторона действовала, когда в Вашингтоне ранили корреспондента «Спутника».

Кроме того, Минск сегодня заверил Москву в том, что обеспечит работу российских журналистов. Но представители СМИ обязаны будут соблюдать законы, а также иметь при себе аккредитацию, передаёт ТАСС.

Ранее правозащитники незарегистрированного центра «Весна» сообщили, что на протестных акциях 1 сентября были задержаны 78 человек. Среди них были журналисты, фотографы и операторы. Сначала были задержаны около десяти сотрудников СМИ, затем большинство из них отпустили. На ночь в милиции остались журналисты портала Tut.by и сотрудник агентства БелаПАН.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.