Лавров: РФ не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ

https://static.news.ru/photo/6b297634-3ec2-11eb-80a3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mfarussia/flickr.com

Российские власти не видят необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений о мире в Боснии и Герцеговине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел страны Бисерой Туркович.

Российский министр напомнил, что визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения.

Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе, — подчеркнул он.

По его словам, и в ходе переговоров в МИД, и на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком была подтверждена принципиальная и твёрдая поддержка Россией Дейтонского соглашения, обеспечивающего суверенитет и территориальную целостность БиГ.

Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии, — отметил Лавров.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Утром 15 декабря министр должен был встретиться с тремя членами президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), однако в итоге Лавров общался только с одним политиком. У российского министра иностранных дел была запланирована встреча с Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили своё участие в мероприятии из-за несогласия с высказываниями Лаврова о Дейтонских соглашениях.

Дейтонские соглашения согласовали в ноябре 1995 года на военной базе в США близ города Дейтон. В декабре того же года президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Югославии Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич подписали документ в Париже. Гарантами выступили США, Россия, Франция, Германия и Великобритания. Соглашения положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.