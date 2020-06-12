Лавров: РФ хранит память о братстве с французами во Вторую мировую войну

https://static.news.ru/photo/a70eda3c-ad58-11ea-9ccb-fa163e074e61_660.jpg Советские и французские летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» Фото: РИА Новости

Россия бережно хранит память о подвиге лётчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», которые сражались против гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы бережно храним память о советско-французском братстве по оружию. Ценим, что во Франции чтят память наших соотечественников, вступивших в годы Второй мировой в ряды Сопротивления, — написал Лавров в статье для журнала The Revue Politique et Parlementaire, посвящённой 130-летию со дня рождения французского генерала Шарля де Голля.

По словам Лаврова, де Голль призвал граждан вступить в борьбу против фашистов за национальную независимость Франции. Страна стала активным участником антигитлеровской коалиции во многом благодаря усилиям де Голля.

Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно погаснуть и не погаснет, — процитировал Лавров политика.

В июле 1941 года «Свободная Франция» и Советский Союз начали взаимодействовать. Москва одной из первых установила официальные отношения с Национальным комитетом «Свободной Франции», который создал де Голль за приделами своей Родины.

Как ранее писал NEWS.ru, Лавров объяснил, почему не реализуется потенциал сотрудничества между Россией и Европой.