https://static.news.ru/photo/506ce24a-dfcd-11e9-867a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен пленными, состоявшийся между Россией и Украиной, немного оздоровил межгосударственные отношения.

По его словам, учитывая активное участие Москвы в работе в «нормандском формате», это может привести к созданию более благоприятной атмосферы для решения конфликта в Донбассе, передаёт « Коммерсант ъ».

Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения вопросов о конкретных сроках прекращения войны и возвращения территорий.