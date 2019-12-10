https://static.news.ru/photo/056f1a00-1b83-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Майкл Помпео Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что их переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео прошли в откровенном и деловом ключе.

Мы говорили по-деловому, откровенно и старались не только слушать, но и слышать друг друга, — цитирует Лаврова RT.

Также он добавил, что несмотря на различные взгляды, США и Россия будут продолжать взаимодействие. Глава МИД РФ отметил, что дипломатия как раз заключается в том, чтобы решать конфликты без ущерба для принципиальных интересов сторон.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия предложила США договор о недопустимости ядерной войны.