Представители Киева в ходе переговоров контактной группы отказались отводить войска в районах населённых пунктов в Донбассе, где боевые действия могут угрожать жизни мирного населения. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинская сторона предложила в качестве новых участков разведения сил три точки в «чистом поле», где нет никакой опасности для людей и гражданской инфраструктуры.
Министр также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение «нормандских лидеров» о разведении сил по всей линии соприкосновения. Он сослался на то, что данный процесс может растянуться на многие годы. Лавров в эфире Первого канала
Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Константин Косачев назвал максимальным результат саммита «нормандской четвёрки». При этом он отметил, что надежд на прорыв практически не было.
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