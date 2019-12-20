https://static.news.ru/photo/bd24c574-24ba-11ea-8103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представители Киева в ходе переговоров контактной группы отказались отводить войска в районах населённых пунктов в Донбассе, где боевые действия могут угрожать жизни мирного населения. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, украинская сторона предложила в качестве новых участков разведения сил три точки в «чистом поле», где нет никакой опасности для людей и гражданской инфраструктуры.

Министр также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение «нормандских лидеров» о разведении сил по всей линии соприкосновения. Он сослался на то, что данный процесс может растянуться на многие годы. Лавров в эфире Первого канала отметил , что это свидетельствует о «связанности рук» украинского лидера даже по ключевому пункту его предвыборной программы — прекращение войны в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Константин Косачев назвал максимальным результат саммита «нормандской четвёрки». При этом он отметил, что надежд на прорыв практически не было.