Лавров рассказал об «агрессивных подходах» Германии к отдельным странам

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В Берлине в последнее время практикуют агрессивный подход к государствам, не входящим в Евросоюз и НАТО. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Минске с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных походов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО и в Европейский союз, — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что практика угроз, обвинений и ультиматумов для Германии становится обыденной в отношениях с Москвой.

Кроме того, ранее Лавров рассказал, что лидеры западных стран продолжают использовать методы цветных революций и поддерживать антиправительственные силы, в том числе в Белоруссии.

Как сообщал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков ответил министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после её заявления о необходимости разоружить Россию при помощи ультиматума, так как от Москвы исходит «более явная угроза». Пушков подчеркнул, что диалог с Москвой «с позиции силы» не выйдет, так как «ультиматумы в адрес России не работают».