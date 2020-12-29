Лавров рассказал о внешней политике России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/28b4ca6e-49cc-11eb-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году.

По его словам, страна продолжит придерживаться прагматичной и ответственной внешней политики, а также способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства.

Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию — в той мере, в какой к этому готовы наши партнёры, — сообщил министр иностранных дел.

При этом он отметил, что работа будет проводиться при «безусловном уважении» национальных интересов страны, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что мировое сообщество не смогло сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки наладить равноправные отношения с международными партнёрами. Он также подчеркнул, что не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений между РФ и США при администрации Джо Байдена.