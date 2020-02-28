https://static.news.ru/photo/26c02c88-5a14-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Идлиба. Лидеры провели телефонный разговор, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, сеанс связи состоялся по инициативе турецкой стороны.

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящён необходимости сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по зоне деэскалации, — цитирует министра РИА Новости.

Глава российского МИД также заявил, что Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация нанесла удар по расположению турецких войск. Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии САР в районе населённого пункта Бехун. Согласно последним данным, погибли 33 солдата.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.