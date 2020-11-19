Лавров рассказал о роли США и Франции в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/9202a390-2a66-11eb-a75f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с учётом позиции как США, так и Франции. Их мнения как сопредседателей Минской группы ОБСЕ учитывались при принятии решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в течение месяца перед соглашением, положившим конец боевым действиям, позиция сопредседателей неоднократно была на уровне президентов, министров и специальных представителей. По его словам, все сошлись во мнении о необходимости «незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня».

Всё это оказало определённое воздействие на развитие ситуации.

Тем не менее глава российского МИД отметил и деструктивные аспекты во взаимодействии по теме нагорнокарабахского конфликта.

В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента [Франции Эммануэля] Макрона с президентом [России Владимиром] Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно всё-таки проскальзывает уязвлённое самолюбие. И это печально, — сказал Лавров в интервью RT.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами уже почти четырёх сотен погибших.

Между тем Алиев пообещал, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Политик рассказал, что армянские военные разрушили там все жилые и общественные здания, в том числе и школы.