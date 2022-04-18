Лавров назвал причину спецоперации на Украине

Причина российской специальной военной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны, заявил в интервью телеканалу India Today глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что в том числе по этой причине в НАТО решили продвигаться на восток.

Настоящая причина — самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Альянс продолжал уверять, что это оборонный союз, а не угроза российской безопасности, однако он был оборонным до развала СССР и Варшавского договора. После того как исчез Советский Союз, страны Запала решили передвинуть линию обороны на восток, используя Украину как плацдарм, добавил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику. По его словам, Россия никогда не подчинится давлению.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что руководство стран Евросоюза считает, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.