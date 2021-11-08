Лавров рассказал о попытках извне подорвать отношения России и Казахстана

Партнёрство России и Казахстана основано на традициях дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Однако связи двух стран стремятся подорвать внешние силы, результатом воздействия которых, в частности, являются случаи проявления национализма в отношении русскоязычных жителей Казахстана. Об этом написал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной «Российской газетой».

К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией, — отметил министр.

По его словам, по каждому такому случаю оперативно принимаются совместные меры. Для этого задействуются прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций глав государств. Кроме того, ведётся слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообществ.

Лавров добавил, что Россия и Казахстан демонстрируют «значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии». Поддерживать связи народов помогают русскоязычная община в Казахстане и казахстанская — в России. Он отметил, что обе стороны прекрасно понимают важность объединительной миссии русского языка.

Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали власти Казахстана жёстко реагировать на заявления местных радикалов, которые угрожают расправой защитникам и носителям русского языка. По словам сенатора Сергея Цекова, если не пресекать эту негативную тенденцию, может навредить двусторонним отношениям государств.