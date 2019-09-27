https://static.news.ru/photo/608d6fe8-e16f-11e9-989d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о штрафах за курение в бытность его постпредом в ООН. Глава МИДа сообщил, что никогда не платил штрафы за вредную привычку.

«Я штрафы никогда не платил, это всё сказки и какие-то легенды рождаются уже», — ответил Лавров на вопрос журналистов, платил ли он штрафы в случае курения в штаб-квартире ООН.

Глава МИДа подчеркнул, что все дипломаты пользуются решениями, которые принимает Генассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН.

Неукоснительно, — заметил Лавров.

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.