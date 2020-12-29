Лавров рассказал о готовности наладить отношения с США

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Москва готова наладить отношения с Соединёнными Штатами, если новая команда Белого дома продемонстрирует такие намерения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом накануне избранный президент США Джо Байден заявил, что страна должна приспособить приоритеты в обороне к современным реалиям и повысить инновации в ситуации, когда множатся стратегические угрозы со стороны России и Китая.

Кроме того, действующий глава Белого дома утвердил законопроект, согласно которому правительство США направит $290 млн на противодействие влиянию России, писал NEWS.ru.