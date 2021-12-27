Лавров рассказал, когда начнутся переговоры с США по гарантиям безопасности

Первый раунд переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних праздников, заявил в интервью каналу «Соловьёв Live» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва не выдвигает никаких ультиматумов США, однако данные переговоры не могут «длиться вечно».

Россия не выдвигает ультиматумов о длительности переговоров, но они не могут быть бесконечными, — подчеркнул глава МИД.

Ранее в СМИ появилась информация, что саммит Россия — НАТО может пройти 12 января, с соответствующим предложением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что главными темами совета станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении Альянса.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого. Он подчеркнул, что переговоры РФ с НАТО могут проходить на разных треках, однако их суть от этого не должна меняться. При этом вопрос безопасности между Россией и Западом является срочным — стране необходимо обеспечить собственную безопасность и непродвижение Альянса на восток.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.