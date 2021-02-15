Лавров рассказал, когда Евросоюз был «по-настоящему» унижен

https://static.news.ru/photo/01725cd4-6f86-11eb-99a2-96000091f725_660.jpg Киев. Февраль 2014 года Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По-настоящему унижение Евросоюза произошло в 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.

Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счёту, беспомощность в отношении той договорённости, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша, — заявил российский министр.

По его словам, тогда оппозиция наплевала на эти подписи и мнение ЕС, которое заключалось в требовании выполнять эту договорённость.

И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза, — подчеркнул глава МИД РФ.

Жозеп Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. Он встретился с Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. Политик заявил, что выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Депутаты Европарламента посчитали визит Борреля проявлением слабости европейской дипломатии. Чиновнику пришлось отстаивать свою поездку перед депутатами на пленарной сессии.

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор и журналист Алексей Пушков заявил, что Европа при формировании политики в отношении России руководствуется эмоциями, а не разумом. Он подчеркнул, что правящим элитам хочется расправиться с Россией. Пушков подчеркнул, что разногласия обнажились в 2012 году из-за сирийского вопроса.