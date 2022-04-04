Лавров рассказал, каким образом Россия будет вести борьбу с фейками

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет разоблачать фейки, направленные на дискредитацию специальной военной операции на Украине. В своём утверждении министр провёл аналогию между событиями с родильным домом в Мариуполе и провокацией в украинском городе Буча. Дипломат напомнил, что в первом случае российским СМИ удалось разоблачить историю с бомбардировками родильного дома. На этот раз Лавров аргументировал тем, что 30 марта российские войска покинули район города Буча, после чего в течение трех дней по местному телевидению выступал местный губернатор. Затем в сети внезапно появились материалы западных изданий с инсценировкой массового убийства мирных жителей Украины. Таким образом министр намекнул на противоречивость информации зарубежных и украинских источников. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы будем такие фейки разоблачать, так же как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе, так же как сейчас, когда российские Вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта покинули район города Буча и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких трупов не было. Ну и через три дня решили, наверное, организовать подобную постановку, — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фейковой атакой» ситуацию в украинском городе Буча. По его словам, там была устроена инсценировка, которую Киев и Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.