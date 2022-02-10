Лавров рассказал, как наладить отношения с Лондоном

В случае если Великобритания реально заинтересована в налаживании отношений, Россия ответит взаимностью, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с британской коллегой Элизабет Трасс, передаёт ТАСС. Он отметил, что нормализация отношений возможна лишь через равноправный диалог. В то же время глава МИД России назвал встречу с Трасс беспрецедентной.

Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в палате Общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. Затем канцелярия Джонсона объявила о том, что вы и ваш коллега министр обороны поедете в Россию с целью эти отношения улучшать. Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, — сказал Лавров.

В свою очередь Трасс выразила надежду, что встреча с Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении безопасности в Европе. При этом она отметила, что Лондон не может игнорировать наращивание российских войск у границ Украины и призвала РФ двигаться по дипломатическому пути.

Ранее британское правительство выпустило заявление, в котором говорится, что власти страны готовы работать над дипломатическим урегулированием ситуации с Россией. Кроме того, они считают, что урегулирование может быть достигнуто на основе существующих международных соглашений и основных принципов единой и свободной Европы. Как утверждается в заявлении, Лондон находится «в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к соседям».