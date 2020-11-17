Лавров рассказал главе МИД Австрии об урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/81ee9dc6-28f2-11eb-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дер России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом. Российский дипломат рассказал об усилиях РФ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Сергей Лавров подробно проинформировал коллегу о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября этого года и актуальной ситуации в регионе, — говорится на сайте МИД РФ.

Стороны согласились с необходимостью вовлечь в решение гуманитарных проблем и защиты культурного и религиозного наследия международные организации, такие как ЮНЕСКО, УВКБ и МККК.

Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также договорились об активизации контактов после нормализации эпидемиологической обстановки.

Кроме того, они обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии. Лавров заявил о необходимости для всех внешних игроков отказаться от нагнетания конфронтации и создавать условия для формирования общенационального согласия с учётом инициатив местных властей о конституционной реформе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября представители дипломатических ведомств Соединённых Штатов и Франции прибудут в Москву для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.