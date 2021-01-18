Лавров рассказал, что США в открытую призывают к прекращению общения с РФ

Призывы к прекращению сотрудничества с Россией и Китаем уже открыто звучат со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В нарушение всех канонов, всех устоев американский дипломат в любой стране не стесняется брать в руки микрофон и заявлять, что страна, в которой он служит послом, должна прекратить общаться с Российской Федерацией, — цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что в Вашингтоне иногда добавляют к России Китай, сделал госсекретарь США Майк Помпео, когда путешествовал по Африке и обратился к местным странам с просьбой не торговать с Москвой и Пекином.
Также он прокомментировал информацию, что по заявлению дипломатов США, Россия недружественно якобы настроена по отношению к Греции и Кипру. Лавров заявил, что американские дипломаты так говорят в любой стране.
Россия, Греция и Кипр имеют прекрасные отношения и «духовную связь», сказал глава МИД РФ. Лавров отметил, что «здравомыслящие политики видят всю подноготную, которая заключается в том, чтобы просто создавать проблемы, создавать врага из Российской Федерации.
Как писал NEWS.ru, Лавров уверен, что курс Вашингтона по сдерживанию России и Китая сохранится при новом президенте США Джо Байдене.