Лавров рассказал, что США в открытую призывают к прекращению общения с РФ

https://static.news.ru/photo/609b45d8-5981-11eb-81e5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Призывы к прекращению сотрудничества с Россией и Китаем уже открыто звучат со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В нарушение всех канонов, всех устоев американский дипломат в любой стране не стесняется брать в руки микрофон и заявлять, что страна, в которой он служит послом, должна прекратить общаться с Российской Федерацией, — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что в Вашингтоне иногда добавляют к России Китай, сделал госсекретарь США Майк Помпео, когда путешествовал по Африке и обратился к местным странам с просьбой не торговать с Москвой и Пекином.

Также он прокомментировал информацию, что по заявлению дипломатов США, Россия недружественно якобы настроена по отношению к Греции и Кипру. Лавров заявил, что американские дипломаты так говорят в любой стране.

Россия, Греция и Кипр имеют прекрасные отношения и «духовную связь», сказал глава МИД РФ. Лавров отметил, что «здравомыслящие политики видят всю подноготную, которая заключается в том, чтобы просто создавать проблемы, создавать врага из Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, Лавров уверен, что курс Вашингтона по сдерживанию России и Китая сохранится при новом президенте США Джо Байдене.