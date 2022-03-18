Лавров спрогнозировал итоги спецоперации РФ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что российская специальная операция на Украине закончится подписанием соглашения о признании нейтрального статуса страны при соблюдении гарантий безопасности. По его словам, нужно также привести в цивилизованную норму законодательные базы касательно русского языка, русского образования и русских СМИ, сообщает РИА Новости.

Операция завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности, — заявил Лавров во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

Ранее министр иностранных дел России заявил, что США «держат за руку» украинских делегатов на переговорах с Россией. Дипломат уточнил, что под данной формулировкой он подразумевает контроль со стороны Соединённых Штатов Америки, которые не позволяют Киеву ответить согласием на минимальные требования, выдвигаемые Москвой.

18 марта помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами.