Лавров раскрыл детали переговоров с Байденом

Сергей ЛавровФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том. что беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммит G20 в Риме была «полезной». В частности. стороны обсудили организацию контактов лидеров РФ и США в обозримой перспективе. Кроме того. по словам Лаврова, Байден передал привет Владимиру Путину. Об этом сообщает «Россия 1».
У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты, — сказал Лавров.
Он также отметил, что стороны кратко обсудили возможность построения этих конактов в обозримой перспективе.
Уже передал это послание президенту Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков, — резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил о том. что главным итогом саммита G20 стало признание, что односторонний подход не востребован.