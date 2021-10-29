Лавров раскрыл детали переговоров с Байденом

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Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков заявил, что по климатической повестке у России и Запада идёт выстраивание диалога и поиск общих точек соприкосновения. Он привёл в пример слова советника президента РФ Руслана Эдельгериева, который призвал вывести «климатические проекты» российских корпораций из-под западных санкций. Об этом сообщает URA.RU.

Это приобретает дополнительную актуальность, поскольку к Демократической партии, которая ныне является правящей в США, близки представители бизнеса, работающие в сфере зелёных технологий, — заявил Нейжмаков. Известно, что обсуждение вопросов изменения...