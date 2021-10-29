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Лавров раскрыл детали переговоров с Байденом

23:21, 31 октября 2021
Лавров раскрыл детали переговоров с Байденом Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том. что беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммит G20 в Риме была «полезной». В частности. стороны обсудили организацию контактов лидеров РФ и США в обозримой перспективе. Кроме того. по словам Лаврова, Байден передал привет Владимиру Путину. Об этом сообщает «Россия 1».

У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты, — сказал Лавров.

Он также отметил, что стороны кратко обсудили возможность построения этих конактов в обозримой перспективе.

Уже передал это послание президенту Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков, — резюмировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о том. что главным итогом саммита G20 стало признание, что односторонний подход не востребован.

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