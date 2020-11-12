Лавров раскритиковал власти Германии за ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/0ce90cf4-24d9-11eb-8175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия Германии в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным являются неприемлемыми и противоречат международным обязательствам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Что касается Навального, тут действительно есть почва для серьёзного непонимания. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам, — сообщил Лавров.

Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства ведётся на сайте МИД.

Алексей Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе. В Москве отвергают это версию и отсылают к заявлению российских врачей о том, что ядов в организме оппозиционера изначально обнаружено не было.

Как сообщал NEWS.ru, постпред России в ОНН Василий Небензя заявил о странных отговорках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) при отказе от передачи РФ данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что Генпрокуратура РФ направила ОЗХО очередной, пятый запрос о предоставлении информации по ситуации с Навальным. На предыдущие четыре запроса конкретных ответов пока не было.