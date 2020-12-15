Лавров раскритиковал Евросоюз за неготовность к диалогу с Россией

https://static.news.ru/photo/de15cbba-3f86-11eb-a304-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Европейский союз демонстрирует неготовность к нормализации отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Хорватии Горданом Радманом.

Мы коснулись ситуации в отношениях между РФ и Евросоюзом. Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Россией. Однако это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные и равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что избирательное законодательство Боснии и Герцеговины нужно реформировать таким образом, чтобы оно давало каждому государствообразующему народу избирать своего реального представителя во властные структуры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Утром 15 декабря министр должен был встретиться с тремя членами президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), однако в итоге Лавров общался только с одним политиком. У министра иностранных дел РФ была запланирована встреча с Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили своё участие в мероприятии. В официальном комментарии они объяснили своё решение несогласием с прозвучавшими 14 декабря высказываниями Лаврова о Дейтонских соглашениях. Члены президиума заявили, что слова главы МИД РФ идут вразрез с официальной позицией Сараево.

Российский министр 14 декабря в ходе пресс-конференции отметил, что ряд стран Запада пытаются «разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», что может привести к серьёзным негативным последствиям. Лавров подчеркнул, что все проблемы Боснии и Герцеговины должны решаться без вмешательства извне, в полном соответствии с соглашениями, писал NEWS.ru.