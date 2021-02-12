Лавров: Путин не контролирует каждый шаг во внешней политике

https://static.news.ru/photo/1d389ba4-6d1f-11eb-adeb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент страны Владимир Путин не контролирует каждое его решение во внешней политике.

Президент доверяет, — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По словам Лаврова, во внешней политике имеются одобренные главой государства директивы. При этом министр иностранных дел должен самостоятельно делать всё, чтобы достигать поставленных задач. Однако когда возникают нестандартные ситуации, проводятся оперативные совещания постоянных членов Совбеза РФ, на которых эти вопросы обсуждаются.

Министр добавил, что в России существует утверждённая президентом Концепция внешней политики. Кроме того, имеются доктринальные документы по региональным направлениям.

Они носят закрытый характер, как и в любой другой стране. Но они базируются на открытой, опубликованной Концепции внешней политики, — пояснил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым сказал, что Россия готова на разрыв отношений с Евросоюзом, если европейские санкции начнут представлять серьёзную угрозу для российской экономики, особенно в чувствительных для Москвы сферах. Министр оговорился, что РФ не хочет «изолироваться от мировой жизни».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно интерпретировали заявление главы МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв отношений с Евросоюзом. Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны ЕС, но при этом хочет развивать отношения с Европой, пояснил представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства указал, что СМИ представили дело так, будто Москва сама будет инициировать разрыв отношений с ЕС, что в корне неверно. Россия пойдёт на этот шаг только в случае наращивания санкционного давления, писал NEWS.ru.