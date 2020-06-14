Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции

https://static.news.ru/photo/b7f33ed2-ae35-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Straesser, H./Global Look Press

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели воскресный телефонный разговор.

Как сообщает Анатолийское агентство новостей, страны продолжат контакты на уровне заместителей министров, а переговоры глав МИД состоятся позднее.

NEWS.ru писал, что МИД РФ, Минобороны России и Турции дополнительно согласуют дату встречи Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с турецкими коллегами. Встреча должна была пройти в воскресенье.

Ранее Сергей Лавров возглавил комиссию по делам Совета Европы. Указ о его назначении был подписан российским лидером Владимиром Путиным. В состав комиссии также вошли 35 человек.