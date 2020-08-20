Лавров провёл телефонные переговоры с Мевлютом Чавушоглу

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивной и наивной позицию украинского лидера Владимира Зеленского по Крымскому полуострову. Глава Украины надеется, что Крым в скором времени вернётся под юрисдикцию страны.

Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму, — цитирует его РИА Новости. Свои надежды Зеленский выразил во...