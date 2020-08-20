Лавров провёл телефонные переговоры с Мевлютом Чавушоглу

https://static.news.ru/photo/71080e96-e2fe-11ea-a76c-fa163e074e61_660.jpgСергей ЛавровФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким политическим деятелем Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта.
Помимо этого, они отметили безальтернативность политического разрешения кризиса в Ливии. Данная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.
В ходе беседы проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога, — цитирует сообщение ТАСС.
Особая важность была подчёркнута в скоординированных шагах России и Турции. Также министры обсудили совместное противостояние распространению коронавирусной инфекции.
Как информировал NEWS.ru, ранее Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели переговоры по вопросу безопасности в зоне Персидского залива.