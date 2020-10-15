Лавров проведёт встречу с генсеком Совета Европы 19 октября

https://static.news.ru/photo/68e28b9e-0ef8-11eb-869d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября проведёт встречу с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бусич во время её первого визита в Москву в новой должности.

19 октября состоятся его (главы МИД РФ — NEWS.ru) переговоры с генеральным секретарем Совета Европы в рамках её первого после вступления в должность в сентябре прошлого года рабочего визита в нашу страну, — приводит ТАСС слова официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В ходе переговоров будет затронут большой спектр вопросов, отметила она, касающихся взаимодействия России и Совета Европы в разных областях.

Планируется также обменяться мнениями о направлениях реформы организации, приоритетах её работы, а также о предпринимаемых на страсбургской площадке международных усилиях по борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями, — отметила Захарова.

Сергей Лавров со своей стороны планирует обратить внимание генсека организации на то, что в Европе продолжается «системная дискриминация русского и русскоязычного населения Украины, стран Прибалтики».

Помимо переговоров с Лавровым генсек Совета Европы планирует ряд других встреч, в том числе выступление в Европейском учебном институте МГИМО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что европейские страны 15 октября ввели санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.