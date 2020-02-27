Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта посетит с визитом Хельсинки по приглашению главы МИД Финляндии.
В тот же день запланирована встреча руководителя российского внешнеполитического ведомства с президентом Финляндии Саули Ниинистё,
По её словам, в ходе предстоящих встреч планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международным проблемам.
Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в Мюнхене. Разговор получился коротким.
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