https://static.news.ru/photo/8c2dbd32-5961-11ea-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта посетит с визитом Хельсинки по приглашению главы МИД Финляндии.

В тот же день запланирована встреча руководителя российского внешнеполитического ведомства с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По её словам, в ходе предстоящих встреч планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международным проблемам.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в Мюнхене. Разговор получился коротким.