https://static.news.ru/photo/22442c70-219f-11ea-95ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/Flickr.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт переговоры со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Встреча состоится 23 декабря.

По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, министр иностранных дел Сирии прибудет в Москву, чтобы принять участие в 12-м заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя.

Планируется обменяться мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем — прежде всего, обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг неё, — отметила она.

Министры обсудят работу Конституционного комитета в Женеве, восстановление республики после конфликтов и возвращение сирийских беженцев.

Захарова рассказала, что также Лавров и Мауллем поднимут вопрос об укреплении двусторонних отношений, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва 19 декабря предложит Совбезу ООН проголосовать по проекту резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.