Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт переговоры со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Встреча состоится 23 декабря.
По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, министр иностранных дел Сирии прибудет в Москву, чтобы принять участие в 12-м заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя.
Планируется обменяться мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем — прежде всего, обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг неё, — отметила она.
Министры обсудят работу Конституционного комитета в Женеве, восстановление республики после конфликтов и возвращение сирийских беженцев.
Захарова рассказала, что также Лавров и Мауллем поднимут вопрос об укреплении двусторонних отношений,
Ранее NEWS.ru писал, что Москва 19 декабря предложит Совбезу ООН проголосовать по проекту резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.
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