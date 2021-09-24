Лавров прокомментировал связь Кремля с размещённой на Мали российской ЧВК

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что власти РФ никак не связаны с размещением российской частной военной компании (ЧВК) на Мали. По его словам, власти республики обратились к российским бойцам за помощью в борьбе с терроризмом. Об этом глава российской дипломатии заявил на брифинге в ООН.

Они чётко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом. И они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели там на севере, — объяснил ситуацию Лавров.

Он отметил, что договорённость между властями Мали и российской ЧВК «осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной» и теми, кто предоставляет необходимые услуги. Лавров подчеркнул, что Кремль не имеет к этому никакого отношения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких российских военных на Мали нет. Официальных переговоров об этом также не было, добавил политик.