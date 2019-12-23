https://static.news.ru/photo/ffcaa444-2563-11ea-a22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введением новых санкций против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», Вашингтон лишь подорвал доверие к себе во всём мире.

Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединённые Штаты, то их бросят в любой момент, — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он также считает, что США «лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению санкциями, ультиматумами и угрозами».

Как писал News.ru, МИД РФ отметил, что Вашингтон своим решением перешёл «знаковую грань во внешней политике». Как гласит заявление ведомства, Москва уже давно привыкла к санкциям, но последняя инициатива Соединённых Штатов является ударом по собственным союзникам. МИД посчитал, что США руководствовались не столько желанием навредить российскому экспорту, сколько стремлением навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся значительно дороже поставляемого из РФ энергоресурса. Именно с этой целью Вашингтон ставит под удар «не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“».