https://static.news.ru/photo/9b984cfe-c354-11e9-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовилось задолго до заявления президента США Дональда Трампа и необходимости выйти из договора, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Готовилось это давно, задолго до 2 августа... это было всё ещё известно с октября прошлого года, — сказал Лавров.

Министр напомнил, что о решении выйти из договора ещё говорил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву, в октябре 2018 года.

Видимо, тогда, а может быть ещё раньше, они начали готовить те испытания, которые нарушают параметры Договора о РСМД, — считает Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки прямым доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора. Он также отметил, что эти мероприятия невозможно подготовить в короткие сроки

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска. В ситуации разобрался News.ru, узнав, о чём свидетельствует испытание США новой крылатой ракеты.