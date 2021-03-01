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Лавров прокомментировал информацию о новых санкциях против России

13:52, 02 марта 2021

Москва однозначно отреагирует на возможные санкции со стороны США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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