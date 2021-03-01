Лавров прокомментировал информацию о новых санкциях против России

Работа таких международных организаций, как ПАСЕ, без России является неполноценной. Так считают в Кремле. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили его, насколько он лично разделяет позицию отечественных дипломатов, согласно которой у РФ в ПАСЕ нет ни одного союзника. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в этом контексте нужно...