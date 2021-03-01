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Михаил Щипанов
Москва однозначно отреагирует на возможные санкции со стороны США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Работа таких международных организаций, как ПАСЕ, без России является неполноценной. Так считают в Кремле. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представители СМИ спросили его, насколько он лично разделяет позицию отечественных дипломатов, согласно которой у РФ в ПАСЕ нет ни одного союзника. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в этом контексте нужно...
Лавров прокомментировал информацию о новых санкциях против России