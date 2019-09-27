https://static.news.ru/photo/6f701a70-e15f-11e9-850b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров выступает на ГА ООН Фото: Вероника Вишнякова/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала Соединённым Штатам предложение о юридическом закреплении неприемлемости ядерной войны. Он призвал все страны присоединиться к инициативе.

По его словам, Вашингтон оставил это без ответа, передаёт ТАСС .

Он отметил, что Кремль стремится не допустить нагнетания напряжённости.

Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, — добавил Лавров.

Как писал News.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. По словам политика, для этого в краткосрочной перспективе необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).