Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала Соединённым Штатам предложение о юридическом закреплении неприемлемости ядерной войны. Он призвал все страны присоединиться к инициативе.
По его словам, Вашингтон оставил это без ответа, передаёт
Он отметил, что Кремль стремится не допустить нагнетания напряжённости.
Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, — добавил Лавров.
Как писал News.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. По словам политика, для этого в краткосрочной перспективе необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).