Лавров призвал трезво оценивать работу ВОЗ

https://static.news.ru/photo/40a62d88-99e2-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Subash Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совершенствование работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должно опираться на трезвую оценку деятельности международного ведомства в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это не может быть одноразовым актом, который решит все проблемы за 30 дней или наметит все сложности, которые возникают на данном пути за 30 дней, и все пути их преодоления. Требуется совместный трезвый анализ ситуации и фактов, прежде всего фактов, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что политические игры и амбиции не должны повлиять на эффективность мер по сдерживанию COVID-19.

Накануне Трамп обнародовал письмо, которое он направил главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём американский лидер пригрозил прекратить финансирование организации, если в течение 30 дней она не улучшит свою деятельностью.

ВОЗ обвиняется в том, что она потворствовала Китаю на начальных этапах эпидемии, что привело к заражению всего мира. Хотя частично эти обвинения оправданны, письмо Трампа направлено скорее на внутреннюю американскую аудиторию, чем на международную, писал NEWS.ru.