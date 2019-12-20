https://static.news.ru/photo/2e853898-24bb-11ea-9cfe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает США обсудить проблемы, возникающие из-за планов Белого дома разместить вооружение в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что разрабатываемая противоракетная оборона не имеет ничего общего с противостоянием с Ираном.

Система ПРО Белого дома обрела глобальный характер, особенно после заявлений Вашингтона и Парижа о выводе военного оборудования на орбиту, рассказал дипломат в эфире Первого канала.

По его словам, декларирование США отказа ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также не приведёт к стабильности. Поэтому, продолжил Лавров, одновременно с продлением СНВ-3, возникает вопрос о диалоге между всеми ключевыми игроками по всему комплексу этих проблем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русофобские настроения в НАТО «зашкаливают». Об этом заявил Сергей Лавров.

Похожее мнение он высказал по поводу отношения к Москве в Евросоюзе. Лавров считает, что политику ЕС определяет «русофобское меньшинство». По его словам, ситуацию пытается изменить президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры стран НАТО и Европы.